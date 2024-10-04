Цены на бензин в Петербурге подскочили на 10% в начале марта

С начала марта 2026 года на Петербургской товарно-сырьевой бирже зафиксирован рост цен на бензин в диапазоне 10–13%. Как сообщает "Деловой Петербург", стоимость АИ-92 достигла 66 тысяч рублей за тонну (рост на 10%), а АИ-95 — 70,4 тысячи рублей (рост на 13%).

Эксперты отмечают, что подобные скачки цен обычно происходят в летний или осенний период, однако в этот раз рост вызван внешними факторами.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заверили, что ситуация на розничном рынке остаётся стабильной. Заместитель главы ведомства Геннадий Магазинов подчеркнул, что текущих запасов топлива достаточно для обеспечения внутреннего рынка, включая потребности посевной кампании. По мнению специалистов, действующий механизм топливного демпфера сдерживает резкий рост цен, однако не предотвращает их постепенное удорожание.

