Фьючерсы на бензин и дизель запустят на биржах Москвы и Петербурга

Петербургская и Московская биржи готовятся к запуску торгов расчетными фьючерсами на бензин и дизельное топливо. Об этом в интервью РБК рассказал глава биржевой площадки Игорь Артемьев.

В ближайшее время на биржах появится семейство национальных фьючерсов на ключевые виды топлива: АИ-92, бензин и дизель. По словам Артемьева, это станет первым совместным проектом двух площадок, за которым могут последовать и другие инициативы.

Новый инструмент будет доступен не только для крупных компаний, но и для частных инвесторов. Это откроет дополнительные возможности для вложений в российскую экономику и товарные рынки.

Артемьев отметил, что запуск торгов может состояться "очень скоро", однако точная дата пока не называется. Кроме того, Петербургская биржа рассматривает возможность размещения цифровых финансовых активов (ЦФА) на товарные позиции, что может стать следующим шагом в развитии биржевой торговли.

