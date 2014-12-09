Вучич надеется на днях обсудить с Путиным заключение нового контракта по газу

Глава Сербии рассказал об альтернативных поставках для диверсификации энергоресурсов.

Президент Сербии Александр Вучич в ближайшее дни планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос продления газового контракта с Москвой и рассчитывает на успешное завершение таких переговоров. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в эфире Радио и телевидения Сербии. Выпуск опубликован на официальном YouTube-канале главы государства.

Я надеюсь, что в ближайшие дни смогу поговорить по телефону с президентом Путиным, и я верю, что мы найдем хорошее решение проблемы с газом, но нам нужно работать над созданием альтернативных вариантов его получения. Мы договорились с Азербайджаном об увеличении объемов с 1,3 млн до 2 млн куб. м, и с россиянами, я думаю, проблем не возникнет. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что текущий договор на поставки газа из России в Сербию действует до 31 марта 2026 года.

