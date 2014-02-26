Вопрос обсуждался с Эмманюэлем Макроном.

Сербия должна построить крупную атомную электростанцию к 2041 году для того, чтобы обеспечить национальную энергетическую безопасность и подготовиться к росту потребления электрической энергии в стране. Соответствующее заявление сделал в эфире Радио и телевидения сербский президент Александр Вучич. Глава государства заметил, что вопрос развития атомной энергетики он обсуждал с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. По мнению чиновника из Белграда, опыт Парижа говорит о ключевой роли атомной энергетики в обеспечении стабильного энергоснабжения. В настоящее время Елисейский дворец получает порядка 90 процентов электроэнергии от АЭС, поэтому, по словам Александра Вучича, проблем у местного населения нет ни с ресурсами, ни с развитием искусственного интеллекта.

С Макроном я говорил обо всех темах, мы беседовали полтора часа в Дели. Завтра у меня важные переговоры с EDF по поводу атомных электростанций в будущем, чтобы посмотреть, как нам обучать и готовить специалистов. Александр Вучич, президент Сербии

Александр вучич добавил, что развитие атомной энергетики на Балканах требует длительной подготовки. В ближайшие месяцы правительство будут работать над проектом.

Фото: YouTube / Александар Вучић