Вучич: Сербия оснастила свои МиГ-29 ракетами с радиусом действия до 400 км

Глава Сербии указал на преимущества российской военной авиации.

Истребители МиГ-29 российского производства при сербских ВВС были оснащены ракетами класса "воздух - земля" с радиусом действия до 400 километров.Соответствующее заявление сделал в эфире Радио и телевидения сербский президент Александр Вучич. Глава балканского государства заметил, что может поздравить местных инженеров с тем, что они успешно интегрировали китайскую ракету в боевой самолет. Политический деятель добавил, что считает МиГи лучшими по оснащению во всем европейском регионе.

Они могут поражать цели на земле, ракеты разрушительной мощности, действующие на расстоянии до 200 и до 400 км. У нас значительное количество ракет, и их будет еще больше. Александр Вучич, президент Сербии

Вучич: Сербия не будет вступать в НАТО.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић