Вучич: Сербия не будет вступать в НАТО

В Белграде указали на то, что военные учения со странами блока будут проводиться.

Официальный Белград поддерживает отношения с Североатлантическим военный альянсом, но при этом намерен сохранять государственный нейтралитет и не будет вступать в состав НАТО. Соответствующее заявление сделал в эфире Радио и телевидения сербский президент Александр Вучич. Глава государства на Балканах 7 марта напоминал зрителям программы о том, что в столице в мае текущего года состоятся совместные маневры со странами-членами военного блока. Однако страна не забудет о той агрессии, который был проявлен НАТО в 1999 году в отношении Югославии.

Что касается НАТО, у нас корректные отношения, но мы не будем вступать в НАТО, будем сохранять нейтралитет. Александр Вучич, президент Сербии

Вучич попросил Токаева помочь в подготовке сербских спецслужб.

Фото: YouTube / Александар Вучић