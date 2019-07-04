Вучич попросил Токаева помочь в подготовке сербских спецслужб

Глава Сербии провел пресс-конференцию с казахстанским коллегой.

Сербский президент Александр Вучич на совместной пресс-конференции с казахстанским политическим лидером Касым-Жомартом Токаевым попросил коллег о содействия в обучении сербских специальных подразделений. В рамках выступления иностранный полити4 указал на высокий уровень подготовки местных сил.

Я хотел бы попросить вас еще в одной области принять нас и обучить. Речь идет о работе ваших специальных подразделений... с восхищением отметил, что Казахстан убедительно является лучшим в мире. Александр Вучич, президент Сербии

Сербский политик добавил, что лично следил за международными соревнованиями специальных подразделений, проходившими на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В рамках данного мероприятия представители Казахстана продемонстрировали аудитории выдающиеся результаты. В Белграде считают, что могут воспользоваться таким опытом.

Фото: YouTube / Александар Вучић