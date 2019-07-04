  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вучич попросил Токаева помочь в подготовке сербских спецслужб
Сегодня, 16:56
74
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Вучич попросил Токаева помочь в подготовке сербских спецслужб

0 0

Глава Сербии провел пресс-конференцию с казахстанским коллегой.

Сербский президент Александр Вучич на совместной пресс-конференции с казахстанским политическим лидером  Касым-Жомартом Токаевым попросил коллег о содействия в обучении сербских специальных подразделений. В рамках выступления иностранный полити4 указал на высокий уровень подготовки местных сил.

Я хотел бы попросить вас еще в одной области принять нас и обучить. Речь идет о работе ваших специальных подразделений...  с восхищением отметил, что Казахстан убедительно является лучшим в мире.

Александр Вучич, президент Сербии

Сербский политик добавил, что лично  следил за международными соревнованиями специальных подразделений, проходившими на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В рамках данного мероприятия представители Казахстана продемонстрировали аудитории выдающиеся результаты.  В Белграде считают, что могут воспользоваться таким опытом.

Вучич сообщил об улучшении состояния госпитализированного вице-премьера Дачича.

Фото: YouTube / Александар Вучић

Теги: александр вучич, казахстан, сербия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии