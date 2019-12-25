Казахстан может отказаться от поставок электроэнергии из России

Казахстан планирует отказаться от российских поставок электроэнергии со следующего года. Это связано с развитием собственных мощностей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя министра энергетики Республики Сунгата Есимханова.

По его словам, ранее Казахстан сотрудничал с Россией из-за дефицита локальных ресурсов. Однако на данный момент ситуация изменилась. Ведется активная работа по 81 проекту с инвестициями более 25 млрд долларов.

В этом году мы прогнозируем, что будет где-то 1-1,2 млрд кВт-ч электроэнергии разницы, а в 2027 году мы планируем ее обнулить. Сунгат Есимханов, заместитель министра энергетики Республики Казахстан

Ранее сообщалось, что Россия предоставит в кредит 85% средств на АЭС в Казахстане. Станцию будут строить совместно с Росатомом.

Кроме того, стало известно: власти Республики заменили Россию на Сингапур для строительства трех электростанций в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Поставки стартуют в конце 2027 года.

