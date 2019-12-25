Размещение заказов на заводах для изготовления основного оборудования подрядчик начнет в мае.

Казахстан заменил Россию на Сингапур для строительства трех электростанций в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Об этом заявил на заседании правительства республики председатель правления "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов.

Размещение заказов на заводах для изготовления основного оборудования подрядчик начнет в мае. Казахстан выбрал в качестве подрядчика строительства станций казахстанско-сингапурский консорциум вместо российской "Интер РАО — Экспорт". Начало поставок запланировано на третий квартал 2027 года.

Максутов отметил, что на всех трех объектах планируется применить технологии чистого угля. По его словам, это снижает негативные экологические последствия. Также планируется задействовать искусственный интеллект, который будет оценивать информацию с датчиков с целью оперативного выявления дефектов и предотвращения аварий.

Фото: pxhere.com