Эксперты прокомментировали соглашение Росатома с Вьетнамом о постройке АЭС

Соглашение Росатома с Вьетнамом о постройке АЭС многое значит и для этой страны, и для России. Для Вьетнама это возможность поправить энергобаланс – сегодня до 40% электроэнергии в страну поступают из-за рубежа, уточняет Telegram-канал "Мейстер".

Вьетнамское внутреннее производство серьезно зависит от ископаемого топлива – ТЭЦ дают более половины общей выработки электроэнергии страны, еще 34% дают ГЭС, и 15% – новые виды возобновляемой энергетики (ветровые и солнечные станции). Новая АЭС из двух блоков ВВЭР суммарной мощностью 2,4 гигаватта, даст прибавку примерно в пять процентов от имеющейся мощности, уверены телеграмеры. В перспективе рассматриваются планы увеличить число реакторов до шести, и тогда ядерная энергетика станет вносить существенный вклад в баланс, позволяя уменьшить зависимость от скачков цен на углеводороды.

Для России (и не только) это хороший пример того, что мы продолжаем сотрудничать в том числе и со странами, активно торгующими с США и Европой – США и ЕС занимают соответственно первое и третье место в числе потребителей вьетнамской продукции, но судя по всему в Ханое понимают, что рисковать вводить санкции против них никто не будет: страна слишком важна в условиях соперничества с Китаем. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Pxhere