Договоренность о поставках российской нефти была достигнута в ходе визита президента Индонезии в Москву.

Индонезия договорилась о покупке у России 150 млн баррелей нефти. Об этом сообщает издание Tempo со ссылкой на специального посланника Джакарты по энергетике и окружающей среде Хашима Джоджохадикусумо.

По его словам, договоренность о поставках российской нефти была достигнута в ходе визита президента Индонезии Прабово Субианто в Москву, которая состоялась 13 апреля. Спецпосланник отметил, что соглашение позволит хранить нефть внутри страны в качестве буфера на случай потенциальных экономических потрясений,

Отмечается, что Россия первоначально согласилась оперативно поставить 100 млн баррелей нефти по сниженной цене. Еще 50 млн баррелей поступят дополнительно в случае необходимости.

Фото: pxhere.com