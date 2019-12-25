Шри-Ланка намерена платить за российскую нефть юанями

Отмечается, что переговоры о поставках нефти между Шри-Ланкой и Россией все еще ведутся.

Власти Шри-Ланки намерены платить за российскую нефть юанями. Об этом сообщает газета Daily Mirror со ссылкой на министра энергетики республики Ануру Карунатилаке.

Отмечается, что переговоры о поставках нефти между Шри-Ланкой и Россией все еще ведутся. Эту информацию подтвердил Карунатилаке. По его словам, сделку планируют заключить после двух раундов переговоров. Министр добавил, что обеспечена запасами нефти до конца июля.

Напомним, в середине марта нынешнего года Шри-Ланка обратилась к России с просьбой рассмотреть возможность поставок энергоресурсов в республику на фоне кризиса в мировой энергетике из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

