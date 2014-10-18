Россия может предоставить в кредит 85% средств на АЭС в Казахстане
Сегодня, 13:29
Россия может предоставить в кредит 85% средств на строительство первой атомной электростанции "Балхаш" в Казахстане. Об этом сообщил журналистам глава Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев. Его слова приводит ТАСС.

Отмечается, что АЭС будут строить совместно с Росатомом. Саткалиев подчеркнул, что у Москвы и Астаны существуют договоренности по предоставлению межгосударственного кредита, который покроет 85% затрат. Еще 15% софинансирует правительство республики.

Проблем с финансированием по нашей станции не будет. Определена формула, в рамках которой Российской Федерацией правительству Республики Казахстан будет предоставлен межгосударственный кредит.

Алмасадам Саткалиев, глава Агентства по атомной энергии Казахстана

