Вучич сообщил об улучшении состояния госпитализированного вице-премьера Дачича

Глава Сербии рассказал о посещении пациента.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил через социльные сети об улучшении состояния заместителя председателя местного правительства, министра внутренних дел и председателя Социалистической партии Сербии Ивицы Дачича после госпитализации. Политический деятель отметил, что посетил пациента с визитом утром, 26 февраля. Чиновнику стало лучше.

Конечно, осторожность по-прежнему необходима и ничего пока не определено, но ему лучше к радости его семьи и всех людей, которые его любят. Александр Вучич, глава Сербии

Напомним, что ранее глава государства говорил о том, что Ивица Дачич находится в тяжелом состоянии. Президент Сербии вместе с членами национального правительства посетил коллегу в клинике пульмонологии Клинического центра. По словам помощника директора центра пульмонологии Спасое Попевича, пациент поступил к ним в отделение с тяжелой пневмонией. Местные СМИ сообщали, что состояние Ивицы Дачича резко ухудшилось из-зза диагностированной ранее двусторонней пневмонии.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић