В Сербии задержали двух подозреваемых в подготовке покушения на Вучича

В МВД республики уточнили, что фигуранты расследования хотели насильственной сменить политический строй в стране.

Оперативники на территории Сербии задержали двух человек по подозрению в подготовке покушения на президента страны Александра Вучича. Соответствующими данными с журналистами поделились представители местных правоохранительных органов. Известно, что фигурантами расследования стали лица 1975 и 1983 годов рождения. Они обозначаются как Д. Р. и М. Р. В том числе пара обвиняется в сговоре, нацеленном на насильственном изменении конституционного строя государства, а также свержению высших государственных органов. В настоящее время злоумышленники отправлены под стражу. Уголовное дело будет направлено в Высшую прокуратуру, расположенную в Кралево.

Они подозреваются .... свержение высших государственных органов путем закупки оружия и покушения на жизнь и личность президента Республики Сербия, его жены и детей <...>, а также покушения на членов Министерства внутренних дел Республики. пресс-служба МВД Сербии

Фото: YouTube / Александар Вучић