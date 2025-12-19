Вучич не исключил, что Украина вступит в ЕС в 2027 году

По его словам, это может стать пунктом мирного плана по урегулированию конфликта.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Украина может вступить в Евросоюз в 2027 году. Об этом он заявил на заседании правительства страны.

По словам Вучича, вступление Украины в ЕС может стать пунктом мирного плана по урегулированию конфликта. Сербский лидер отметил, что это должно помочь прекратить гибель людей. При этом Вучич считает, что некоторые члены ЕС могут не согласиться с таким пунктом. Он также напомнил, что Сербия "находится на европейском пути".

Я думаю, что часть мирного плана, если он будет реализован Россией и Украиной, будет касаться не только двух сторон, но и части международного сообщества.



Александр Вучич, президент Сербии

Ранее Вучич заявил, что контрразведка Сербии прослушивает до тысячи человек.

Фото: YouTube / Александар Вучић