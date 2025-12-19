Вучич заявил, что контрразведка Сербии прослушивает до тысячи человек

Глава Сербии у покоил граждан страны, думающих, что за ними следят.

Президент Сербии Александр Вучич заявил о том, граждане страны ошибочно думают, что их всех прослушивает контрразведка, но реальное количество лиц, находящихся на "прослушке", не достигает одной тысячи человек. Соответствующее заявление сделал сербский президент Александр Вучич в эфире новостной программы Ami G show выходящего в эфире местного телеканала Pink TV. Иностранный политик отреагировал на вопрос ведущего о том, за коммуникацией и контактами скольких человек следит Агентство безопасности и информации (БИА, контрразведка) в Белграде.

Люди считают, что их всех прослушивают. Когда говорят: отправь письмо президенту и спрашивают, на какой адрес, отвечают - на любой, он все равно прочитает. Александр Вучич, президент Сербии

Президент Сербии добавил, что БИА имеют свои должностные обязанности. Лишь небольшое число сотрудников отвечает за прослушку при одобрении прокуратуры и судебных органов. Обычно речь идет о какой-то большой и внешней проблеме.

Вучич заявил, что "Моссад" и ЦРУ вмешиваются в ситуацию в Иране.

Фото: YouTube / Александар Вучич