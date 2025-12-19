Вучич заявил, что "Моссад" и ЦРУ вмешиваются в ситуацию в Иране

В Сербии оценили протесты, происходящие в Иране.

Президент Сербии Александр Вучич выразил мнение, что израильская разведка "Моссад" и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США вмешиваются в ситуацию с иранскими протестами, повторяя сценарий операции, проведенной коллективным Западом в Иране в 1953 году. Соответствующее заявление сделал сербский президент Александр Вучич в эфире новостной программы Ami G show выходящего в эфире местного телеканала Pink TV.

Прошу людей почитать книги "Операция Aякс" и "Все люди шаха". Это операция 1953 года, когда (последний шах Ирана Мохаммед - ред.) Реза Пехлеви взял власть. Посмотрите сегодня, как "Моссад" и ЦРУ проводят операции по тому же рецепту 73 года спустя. И здесь мечтали после 25 лет, что смогут повторить 5 октября 2000 года. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что массовые протесты на территории Ирана начались в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, Резы Пехлеви, активисты начали протестные шествия. Митинги привели к столкновениям с полицией. В частности, протестующие призывали к свержению политического строя в исламской республике. Власти зафиксировали жертвы со стороны правоохранительных органов, а также граждан, принимавших участие в акциях. В организации беспорядков Иран обвинил США и Израиль. Правительство из Тегерана 12 января объявило о том, что ситуацию удалось взять под контроль.

