Вучич заявил, что атака США на Венесуэлу обнажила правду о международном праве

Президент Сербии заявил, что после действий США мир вернулся к "праву силы", где "кто сильнее, тот и прав".

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что военная операция США против Венесуэлы наглядно продемонстрировала крах действующего международного правопорядка. Свое заявление он сделал по итогам заседания Совета национальной безопасности республики, передаёт ТАСС.

В мире сегодня доминирует право силы, право сильного. Кто сильнее, тот и прав, и это единственный принцип современной политики, который сейчас существует в мире. Других принципов не существует. Александар Вучич, президент Сербии

Сербский лидер констатировал, что универсальные нормы больше не действуют. "Никакие правила не действуют, международного публичного права не существует, порядок ООН существует лишь на бумаге", — указал он.

При этом Вучич отметил, что для небольших государств, таких как Сербия, публичная защита этих принципов остаётся единственным возможным ориентиром, несмотря на их фактическое игнорирование сильными игроками. Он добавил, что Белград осознаёт всю сложность и уязвимость положения Восточной Европы на фоне разрушения прежнего мирового порядка.

Фото: YouTube / Александар Вучић