Глава Сербии заметил, что думает только о национальных интересах народа.

Белград в противостоянии коллективного Брюсселя и российского руководства на пороге большого регионального конфликта находится на своей собственной стороне. Соответствующее заявление сделал сербский президент Александр Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии. Иностранный политик заметил, что те, кто попытается что-либо противозаконно сделать внутри Сербии, знают, что это невозможно в виду неоправданных потерь со своей стороны. Александр Вучич призвал граждан к спокойствию. Он заметил, что правительство поставило перед собой задачу сохранить мир в Сербии для того, чтобы национальная экономическая система могла развиваться и дальше.

Мы на своей стороне, насколько бы это кому-то не нравилось. Мы потеряли почти 29% населения в Первой мировой войне. Мы не будем воевать, будем укреплять армию, покупаем много систем, чтобы люди чувствовали себя спокойно, чтобы знали, что у на есть очень сильные факторы сдерживания.... Александр Вучич, президент Сербии

Европейский комиссар из Словении по вопросам расширения Марта Кос заявила в декабре 2025 года общественности о том, что Сербия, несмотря на особые отношения с Москвой, якобы все же должна "выбрать сторону".

Сербия будет сотрудничать с Францией по вопросу строительства АЭС.

