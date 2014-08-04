Александр Вучич сообщил о контакте с французским предприятием EDF.

Белград будет развивать сотрудничество с Францией по вопросу изучения возможности строительства атомных электростанций (АЭС). Соответствующее заявление сделал сербский президент Александр Вучич. Известно, что иностранный политик находится с 13 ноября в зарубежной поездке. В Париже он провел рабочий ужин и переговоры с местным коллегой Эммануэлем Макроном. ПОсле встречи с главой государства высокопоставленный гость дал комментарий новостному агентству "Танюг". Сербский политик заметил, что у страны не останется угля примерно через 15 лет.

Мы ранее подписали меморандум о взаимопонимании с компанией EDF и это было одной из тем наших разговоров. Мы дали 30 миллионов евро за предварительные исследования... Это самая чистая, самая лучшая энергия и единственная, которая может нас спасти в будущем. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что Александр Вучич в августе 2024 года опроверг опасения своих политических оппонентов о том, что Франция в рамках сотрудничества в сфере атомной энергетики будет хранить радиоактивные отходы на территории Сербии.

Фото: YouTube / Александр Вучич