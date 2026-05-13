Пьяные олени угрожают безопасности водителей во Франции

Причиной странного поведения животных и птиц могли стать забродившие плоды.

Французские правоохранительные органы, жандармы из департаментов Сона и Луара предупредили водителей об опасности во французском департаменте Сона и Луара. Все произошло после необычного инцидента с, предположительно, нетрезвым оленем. Об этом сообщает местный телеканал Fox8 со ссылкой на видеозапись, сделанную очевидцами событий. В кадре показано, что дикий зверь бегал по полю кругами. Он также подпрыгивал, теряя равновесие и падая на землю. Этот инцидент водителями зафиксирован вблизи от проезжей части.

Не все участники дорожного движения трезвы. Доказательство — на видео... Возможно, сейчас не лучшее время для того, чтобы вести себя на дороге как хозяин. текст публикации местной жандармерии

Сотрудники французской полиции уточняют, что дикие звери могут опьянеть из-за забродивших фруктов, почек, шишек или гниющих растений. В результате процессов брожения в такой пище образуется алкоголь. В свою очередь они может воздействовать на организм животных. Процесс брожения превращает их в естественный алкоголь. В полиции пояснили, что животные могут внезапно выбежать на дорогу, начать хаотично метаться или неожиданно замереть на проезжей части. Автомобилистам во Франции рекомендовали быть особенно осторожными в темное время суток и внимательно следить ща ситуацией на второстепенных дорогах, так как именно там фиксируется особенно высокий риск встречи с гостями из леса.

При этом специалисты отмечают, что забродившие плоды могут влиять не только на оленей, но и на птиц, насекомых и других представителей дикой природы.

Фото и видео: Telegram / Регнум