Северные олени из Ленинградского зоопарка сбрасывают зимнюю "шубу"

Дело в обычной сезонной линьке.

В Ленинградском зоопарке рассказали, по какой причине у северных оленей меньше шерсти.

Дело в обычной сезонной линьке. Эти животные являются обитателями сурового климата, их родина – тундра и леса Евразии и Северной Америки.

В сильные морозы, когда температура достигает -50 градусов, северных оленей спасает густая шерсть. Каждый волос полый внутри, как трубочка, и прекрасно удерживает тепло. Но со сменой сезона в такой "шубе" животному становится тяжело и невероятно жарко, поэтому весной и летом северные олени начинают активно линять. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

А еще после линьки олень кажется тоньше и меньше, но это не последствия болезни.

В Ленинградском зоопарке все северные олени получают индивидуальный рацион, уход и ветеринарное наблюдение. Мы следим за их здоровьем ежедневно. Если вы пришли в зоопарк и увидели "лохматого" оленя, то не пугайтесь, он просто "переодевается в летний костюм". Пресс-служба Ленинградского зоопарка

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Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка