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Северные олени из Ленинградского зоопарка сбрасывают зимнюю "шубу"
Сегодня, 14:25
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Северные олени из Ленинградского зоопарка сбрасывают зимнюю "шубу"

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Дело в обычной сезонной линьке.

В Ленинградском зоопарке рассказали, по какой причине у северных оленей меньше шерсти. 

Дело в обычной сезонной линьке. Эти животные являются обитателями сурового климата, их родина – тундра и леса Евразии и Северной Америки. 

В сильные морозы, когда температура достигает -50 градусов, северных оленей спасает густая шерсть. Каждый волос полый внутри, как трубочка, и прекрасно удерживает тепло. Но со сменой сезона в такой "шубе" животному становится тяжело и невероятно жарко, поэтому весной и летом северные олени начинают активно линять. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

А еще после линьки олень кажется тоньше и меньше, но это не последствия болезни. 

В Ленинградском зоопарке все северные олени получают индивидуальный рацион, уход и ветеринарное наблюдение. Мы следим за их здоровьем ежедневно. Если вы пришли в зоопарк и увидели "лохматого" оленя, то не пугайтесь, он просто "переодевается в летний костюм". 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Ранее на Piter.TV: тамарину Каролине из зоопарка исполнилось 20 лет. 

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, северные олени
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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