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Тамарину Каролине из Ленинградского зоопарка исполнилось 20 лет

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В природе активные и социальные обезьянки живут до 10-14 лет.

В Ленинградском зоопарке буроголовому тамарину по имени Каролина 23 июня исполнилось 20 лет. Представительница вида – настоящая долгожительница, сообщили в учреждении. 

В природе активные и социальные обезьянки живут до 10-14 лет. В такой юбилей Каролина не осталась без подарка: киперы подготовили любимые лакомства. Манго, картофель, яблоки, арахис и сверчков закрепили на веревочках, создав праздничную гирлянду. Из кожуры банана вырезали число 20. 

С именинницей сейчас живут четыре сына и дочка. 

Несмотря на такой почтенный возраст, она чувствует себя прекрасно, любит прыгать, играть и, конечно, "строить" всех своих детей. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Ранее мы рассказывали о том, что в вольере Хаарчааны в зоопарке установили льдогенератор. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, тамарины
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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