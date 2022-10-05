Тамарину Каролине из Ленинградского зоопарка исполнилось 20 лет

В природе активные и социальные обезьянки живут до 10-14 лет.

В Ленинградском зоопарке буроголовому тамарину по имени Каролина 23 июня исполнилось 20 лет. Представительница вида – настоящая долгожительница, сообщили в учреждении.

В природе активные и социальные обезьянки живут до 10-14 лет. В такой юбилей Каролина не осталась без подарка: киперы подготовили любимые лакомства. Манго, картофель, яблоки, арахис и сверчков закрепили на веревочках, создав праздничную гирлянду. Из кожуры банана вырезали число 20.

С именинницей сейчас живут четыре сына и дочка.

Несмотря на такой почтенный возраст, она чувствует себя прекрасно, любит прыгать, играть и, конечно, "строить" всех своих детей. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее мы рассказывали о том, что в вольере Хаарчааны в зоопарке установили льдогенератор.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка