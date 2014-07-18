В вольере Хаарчааны в Ленинградском зоопарке установили льдогенератор

Сначала новинка вызвала у медведицы настороженность.

В вольере белой медведицы Хаарчааны в Ленинградском зоопарке появился льдогенератор. Об этом сообщили в учреждении 20 июня.

Раньше Хаарчаана освежалась в бассейне или домике, теперь она сможет валяться в снегу в любое время года. Сначала новинка вызвала у медведицы настороженность, но быстро привыкла и решила познакомиться с предметом поближе.

Самый забавный ритуал – Хаарчаана регулярно подходит к сугробу и сует свою морду прямо в него. А настоящий восторг начинается, когда наши зоологи прячут ее любимые угощения в свежей снежной куче. С каким азартом Хаарчаана роет снег носом и лапами, выискивая лакомства! Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее мы рассказывали о том, что Ленинградский зоопарк показал игру ягуара Ричарда.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка