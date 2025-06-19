Ленинградский зоопарк показал игру ягуара Ричарда

Питомец пытался достать мясо из пластикового шара.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 19 июня показали, как ягуар Ричард играет с большим шаром.

В пластиковом предмете находились мясо на кости и "бумажная шерсть".

В ролях: черный ягуар Ричард и пластиковый шар, начиненный сочным мясом на кости и "бумажной шерстью". Сюжет: заинтригованный большой кот в неистовой борьбе с шаром. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее мы сообщили о том, что в День крокодила учреждение показало мощного Тотошу. В этом году ему исполнился 31 год.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка