Ленинградский зоопарк показал игру ягуара Ричарда

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 19 июня показали, как ягуар Ричард играет с большим шаром.
В пластиковом предмете находились мясо на кости и "бумажная шерсть".
В ролях: черный ягуар Ричард и пластиковый шар, начиненный сочным мясом на кости и "бумажной шерстью". Сюжет: заинтригованный большой кот в неистовой борьбе с шаром.
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Ранее мы сообщили о том, что в День крокодила учреждение показало мощного Тотошу. В этом году ему исполнился 31 год.
Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка
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