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В День крокодила Ленинградский зоопарк показал мощного Тотошу

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Крокодилы – важнейшие звенья экосистем, санитары рек и озер.

Во Всемирный день крокодила, 17 июня, Ленинградский зоопарк показал нильского крокодила Тотошу. 

Крокодилы – важнейшие звенья экосистем, санитары рек и озер. Их существование критически важно для здоровья водных ландшафтов. 

К сожалению, многие виды крокодилов сегодня находятся под угрозой исчезновения из-за браконьерства, разрушения среды обитания и конфликтов с человеком. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Петербургскому Тотоше в этом году исполнился 31 год. Все это время он является одним из главных любимцев сотрудников и гостей. 

Наблюдая за Тотошей, можно увидеть, как идеально природа создала этих рептилий: мощный хвост для плавания, сильные челюсти для охоты, глаза и ноздри, позволяющие почти полностью скрываться под водой. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Показательное кормление Тотоши проходит каждое воскресенье в 13:15 на втором этаже павильона "Экзотариум". 

Ранее мы рассказывали о том, что в зоопарке выбрали имя для самки японского макака. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: крокодил, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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