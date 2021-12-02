В День крокодила Ленинградский зоопарк показал мощного Тотошу

Крокодилы – важнейшие звенья экосистем, санитары рек и озер.

Во Всемирный день крокодила, 17 июня, Ленинградский зоопарк показал нильского крокодила Тотошу.

Крокодилы – важнейшие звенья экосистем, санитары рек и озер. Их существование критически важно для здоровья водных ландшафтов.

К сожалению, многие виды крокодилов сегодня находятся под угрозой исчезновения из-за браконьерства, разрушения среды обитания и конфликтов с человеком. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Петербургскому Тотоше в этом году исполнился 31 год. Все это время он является одним из главных любимцев сотрудников и гостей.

Наблюдая за Тотошей, можно увидеть, как идеально природа создала этих рептилий: мощный хвост для плавания, сильные челюсти для охоты, глаза и ноздри, позволяющие почти полностью скрываться под водой. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Показательное кормление Тотоши проходит каждое воскресенье в 13:15 на втором этаже павильона "Экзотариум".

Ранее мы рассказывали о том, что в зоопарке выбрали имя для самки японского макака.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка