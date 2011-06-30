  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:22
145
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Ленинградском зоопарке выбрали имя для самки японского макака

0 0

Всего было предложено свыше 300 имен.

В Ленинградском зоопарке выбрали имя для самки японского макака. Процесс длился две недели, сообщили в учреждении 17 июня. 

Всего было предложено свыше 300 имен, среди них оказались варианты с символичным переводом, имена героев аниме и известных женщин-японок. Однако самые частые – Сакура (цветущее дерево), Мики/Кими (производное имен родителей), Ай (в переводе с японского "любовь" или "чувство"), Момо ("персик"), Хана ("цветок"), Харуко ("весенний ребенок"). 

Сотрудники отдела "Приматы" выбрали имя Саюри – "маленькая лилия". Победитель получил два билета в зоопарк. 

Ранее мы рассказывали о том, что гиббоны в Петербурге обхитрили ученых и решили головоломку неожиданным способом. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, японские макаки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии