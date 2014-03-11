Гиббоны в Петербруге обхитрили учёных и решили головоломку неожиданным способом

Сотрудники Ленинградского зоопарка приготовили для белоруких гиббонов новую головоломку.

В вольере белоруких гиббонов произошел забавный инцидент с новой развивающей головоломкой. Сотрудники зоопарка создали специальную конструкцию, требующую от приматов ловкости: чтобы получить угощение, нужно было просовывать лапы в отверстия.

Однако самка по имени Габина нашла гениально простое решение — она наклонила конструкцию, после чего все лакомства (кусочки яблок, груш, батата и черешни) скатились в один угол. Вся семья — глава группы и их дочери Афина с Одиссеей — с удовольствием полакомились "добычей".

Сотрудники зоопарка теперь работают над усовершенствованием головоломки, чтобы сделать её более устойчивой к гиббоновой хитрости.

Ранее Piter.TV собщал, что в Ленинградском зоопарке кошачьи лемуры переехали в летний вольер.

Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк