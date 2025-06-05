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В Ленинградском зоопарке кошачьи лемуры переехали в летний вольер

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В вольере сконструировали элементы обогащения – подвесную качель, интерактивные кормушки и укрытия.

Кошачьи лемуры из Ленинградского зоопарка переехали в обновленный летний вольер. Об этом сообщили в учреждении 5 июня. 

В вольере сконструировали элементы обогащения – подвесную качель, интерактивные кормушки и укрытия, а также постелили газон. После всех обновлений зона стала более комфортной и уютной. 

Пока лемуры ведут себя, как типичные новоселы: они всюду суют носики и тщательно проверяют каждый уголок. 

А еще вовсю оставляют метки – это их важный ритуал: "Здесь теперь наша территория!". Это абсолютно нормальное поведение при переезде на новое место. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Ранее мы рассказывали о том, что Ленинградский зоопарк показал, как белорукие гиббоны "летают" среди деревьев. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: кошачьи лемуры, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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