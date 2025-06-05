В Ленинградском зоопарке кошачьи лемуры переехали в летний вольер

В вольере сконструировали элементы обогащения – подвесную качель, интерактивные кормушки и укрытия.

Кошачьи лемуры из Ленинградского зоопарка переехали в обновленный летний вольер. Об этом сообщили в учреждении 5 июня.

В вольере сконструировали элементы обогащения – подвесную качель, интерактивные кормушки и укрытия, а также постелили газон. После всех обновлений зона стала более комфортной и уютной.

Пока лемуры ведут себя, как типичные новоселы: они всюду суют носики и тщательно проверяют каждый уголок.

А еще вовсю оставляют метки – это их важный ритуал: "Здесь теперь наша территория!". Это абсолютно нормальное поведение при переезде на новое место. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

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Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка