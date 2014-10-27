Ленинградский зоопарк показал, как белорукие гиббоны "летают" среди деревьев

Размах рук приматов превышает длину тела, это дает дополнительную силу и амплитуду раскачивания.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка показали, как белорукие гиббоны летают среди деревьев. Такой способ передвижения называется брахиацией, рассказали в учреждении 4 июня.

Размах рук приматов превышает длину тела, это дает дополнительную силу и амплитуду раскачивания. Во время "полета" тело почти не касается опоры.

При брахиации белорукие гиббоны могут развивать скорость до 55 км/ч на коротких дистанциях. А расстояние, которое они способны преодолевать в одном прыжке, достигает 10-15 метров. И все это без разбега и с удивительной точностью. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Иногда Афина и Одиссея доказывают обратное: пока их родители Персей и Габина размеренно раскачиваются утром в ожидании завтрака, дети резвятся.

На видео видно, как во время игры кто-то из них то и дело неуклюже приземляется на землю. Но, признаться честно, даже эти неловкие прыжки вызывают полный восторг! Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее на Piter.TV: детеныш японских макак появился на свет в Ленинградском зоопарке.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка