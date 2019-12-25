Детеныш японских макак появился на свет в Ленинградском зоопарке

Для пары приматов, прибывших из Японии, это уже четвертый ребенок.

Пресс-служба Ленинградского зоопарка поделилась радостной вестью ко Дню защиты детей: 15 мая японские макаки Киото и Миа снова стали родителями очаровательного малыша. Для пары приматов, прибывших из Японии, это уже четвертый ребенок.

Этот особенный день напоминает нам о самом важном — о детях, их счастье, безопасности и светлом будущем. Пусть каждый ребёнок чувствует любовь и поддержку, растёт в заботе и тепле, открывая для себя мир с радостью и уверенностью. Ведь именно дети — наша надежда на лучшее завтра! подчеркнули сотрудники зоопарка

Также традиционно объявлен конкурс среди посетителей на выбор имени для новорожденной малышки японской макаки.

Ранее стало известно, почему Ленинградский зоопарк не принимает животных. По информации зоопарка, периодически поступают обращения с предложениями передать питомца любого происхождения — от редких экзотических особей до домашних любимцев. Руководство зоопарка подчёркивает невозможность принятия животного, если неизвестны его анамнез и медицинская история, так как это несёт риски заражения существующих обитателей. Стоит отметить, что территория Ленинградского зоопарка составляет всего 7,4 га и расположена в границах памятника культурного наследия "Александровский парк", что накладывает дополнительные сложности в расширении экспозиций.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка