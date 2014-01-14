Стало известно, почему Ленинградский зоопарк не принимает животных

Территория зоопарка составляет всего 7,4 га и расположена в границах памятника культурного наследия "Александровский парк", что накладывает дополнительные сложности в расширении экспозиций.

Ленинградский зоопарк отказывается принимать новых животных в связи с отсутствием свободных ресурсов и пространства, а также действующими ограничениями ветеринарных органов Петербурга, говорится в заявлении пресс-службы учреждения.

По информации зоопарка, периодически поступают обращения с предложениями передать питомца любого происхождения — от редких экзотических особей до домашних любимцев. Руководство зоопарка подчёркивает невозможность принятия животного, если неизвестны его анамнез и медицинская история, так как это несёт риски заражения существующих обитателей.

Стоит отметить, что территория Ленинградского зоопарка составляет всего 7,4 га и расположена в границах памятника культурного наследия "Александровский парк", что накладывает дополнительные сложности в расширении экспозиций.

Таким образом, зоопарку приходится рекомендовать авторам обращений искать альтернативные пути передачи животных специализированным организациям, таким как реабилитационные центры, предназначенные для определённых видов животных, птиц и рептилий. Сотрудники зоопарка напоминают, что покупка животного означает принятие ответственности за его благополучие и здоровье.

Ранее мы сообщили о том, что манул Шу из Ленинградского зоопарка отпраздновал второй день рождения.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка (архив)