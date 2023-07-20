Манул Шу из Ленинградского зоопарка отпраздновал второй день рождения

В честь праздника именинник получил особый подарок.

Манул Шу из Ленинградского зоопарка отметил свой второй день рождения. Крошечный пушистый комочек превратился в настоящего хищника, известного своей страстью к уничтожению коробок и упаковочной бумаги. Несмотря на взросление, Шу сохранил детское обаяние, любопытство и забавную неуклюжесть.

В честь праздника именинник получил особый подарок — лакомство, спрятанное в празднично украшенной коробке. На кадрах праздничного видео видно, с каким азартом Шу расправлялся со своим "картонным врагом", чтобы добраться до вкусного сюрприза.

Сотрудники зоопарка и посетители желают манулу оставаться таким же неповторимым, продолжать радовать своими забавными проделками и всегда побеждать в схватках с коробками.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленинградском зоопарке показали, как выглядит усталость после рабочей недели.

Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк