В Ленинградском зоопарке показали, как выглядит усталость после рабочей недели

Кенгуру Беннетта своим видом показал, что после майских непросто.

Сотрудники Ленинградского зоопарка с юмором прокомментировали состояние своего подопечного — кенгуру Беннета:

"Когда приходишь в себя после первой полноценной рабочей недели в мае. Наши кенгуру Беннетта весьма точно передают это чувство"

Необычные кадры расслабленных кенгуру, похоже, действительно отражают настроение многих петербуржцев, завершивших трудовую неделю. Посетители зоопарка могут лично понаблюдать за этими умиротворёнными животными и, возможно, найти в их поведении что-то знакомое.

Ленинградский зоопарк напоминает, что наблюдение за животными — отличный способ снять стресс после рабочих будней. Кенгуру Беннетта, как и другие обитатели зоопарка, ждут гостей в любой день недели.

Ранее Piter.TV сообщал, что Ленинградский зоопарк напомнил, что не принимает красноухих черепах.

Видео: Telegram-канал "Ленинградский зоопарк"