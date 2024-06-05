Ленинградский зоопарк напомнил, что не принимает красноухих черепах

Петербуржцам напомнили, что эти "маленькие" рептилии во взрослом возрасте могут достигать 30 сантиметров в диаметре.

В Ленинградском зоопарке рассказали об участившихся случаях обращения горожан, желающих избавиться от красноухих черепах. Однако в зоопарке в очередной раз отметили, что не принимают животных.

В тёплое время года на улицах нашего города люди начинают продавать маленьких черепах, уверяя покупателей, что эта рептилия останется такого размера. Но хотим предостеречь вас от необдуманной покупки и сообщить — карликовых черепах НЕ существует. Ленинградский зоопарк

Петербуржцам напомнили, что эти "маленькие" рептилии во взрослом возрасте могут достигать 30 сантиметров в диаметре. В связи с этим сотрудники зверинца напомнили, что зоопарк – это не приют и не зоомагазин – поэтому они не могут заботиться о посторонних животных, особенно с неизвестным происхождением. Это может быть чревато для остальных жителей зоопарка. Также для заботы о черепаха нужно не только место, но и дополнительная квалифицированная рабочая сила.

Инфографика: Ленинградский зоопарк

Прежде чем заводить красноухую черепаху или любого другого питомца, подумайте о своих возможностях и готовности заботиться о них на протяжении всей их жизни.

Недавно Льву Адаму из Ленинградского зоопарка исполнилось 19 лет.

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Фото: unsplash (Mahesh Reddy)