Льву Адаму из Ленинградского зоопарка исполнилось 19 лет

В честь дня рождения ему приготовили угощения.

В Ленинградском зоопарке 10 мая царю зверей – льву Адаму – исполнилось 19 лет. Это солидный возраст для такого могучего и величественного кота. Об этом рассказали сотрудники зверинца.

В честь грандиозного события киперы устроили праздничное угощение для именинника и его спутницы, львицы Таисии. Аппетитные тушки курицы были спрятаны в картонные коробки и упаковочную бумагу. Киперы особенно постарались над дизайном подарка для Адама, украсив подарки львиным портретом.

К распаковке хищник приступил сразу. Он разорвал подарочную бумагу, распотрошил коробки и добрался до сочного мяса. Адам с удовольствием съел свой праздничный обед. Таисия, конечно, не осталась без лакомства и тоже получила порцию вкусностей.

Ранее тигру Амадею из Ленинградского зоопарка устроили квест. Амадей, известный своей любовью к неге и вкусной еде, обычно предпочитает пассивный образ жизни. Однако киперы зоопарка нашли способ развлечь большого кота.

Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк