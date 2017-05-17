Тигру Амадею из Ленинградского зоопарка устроили квест

Ему предложили поиграть с гирляндой из тубусов.

Ленинградский зоопарк поделился забавным видео, на котором амурский тигр Амадей демонстрирует неожиданную активность. Несмотря на репутацию любителя спокойного отдыха, хищник с энтузиазмом принялся за игру с необычной игрушкой.

Амадей, известный своей любовью к неге и вкусной еде, обычно предпочитает пассивный образ жизни. Однако киперы зоопарка нашли способ развлечь большого кота — они предложили ему гирлянду из тубусов, наполненную сочным мясом. Такой "подарок" пришелся хищнику по вкусу, и он с удовольствием включился в игру.

Видео с игривым Амадеем уже доступно на страницах зоопарка в соцсетях. Поклонники больших кошек могут наблюдать, как грациозный тигр демонстрирует свои охотничьи инстинкты в безопасной и увлекательной форме.

Напомним, что амурские тигры — редкий вид, занесенный в Красную книгу. Ленинградский зоопарк активно участвует в программах по сохранению этих величественных животных.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Фонде друзей балтийской нерпы устроили "майскую демонстрацию" тюленей.

Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк