В Фонде друзей балтийской нерпы устроили "майскую демонстрацию" тюленей

В День весны и труда получилось очень символично.

Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы с юмором и теплотой рассказали о буднях центра реабилитации, где сейчас содержится рекордное количество — более 30 тюленят. В социальных сетях фонда появились кадры группового кормления, которое специалисты в шутку назвали "тюленепокалипсисом": десятки активных ластоногих одновременно тянутся за рыбой, демонстрируя охотничьи инстинкты.

Как поясняют специалисты, кормление на суше - необходимый этап реабилитации. Этот метод позволяет точно контролировать рацион каждого животного, предотвращать конфликты между тюленятами и одновременно развивать у них важные для выживания в дикой природе навыки.

"В воде они ведут себя точно так же азартно - хватают рыбу без промедления, что очень важно для их будущей самостоятельной жизни" Фонд друзей балтийской нерпы

Ранее Piter.TV сообщал, что в Курортном районе замечена краснокнижная беременная косуля.

Видео: Telegram / Nerpa SPb