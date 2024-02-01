В Курортном районе замечена краснокнижная беременная косуля

В ближайшее время у неё ожидается пополнение.

В Курортном районе Санкт-Петербурга видеоловушка зафиксировала редкое явление — беременную самку европейской косули, занесённую в Красную книгу города.

Как сообщает известный биолог и автор популярного канала о природе "Каждой твари по паре" Павел Глазков, животное было замечено в одиночестве, что характерно для самок в предродовой период. По наблюдениям специалистов, косуля ведёт себя настороженно, что свидетельствует о скором пополнении — роды у этих животных в регионе обычно происходят в конце апреля — начале мая.

Особенностью данного случая является не только факт появления краснокнижного животного в городской черте, но и его физиологическое состояние. Беременные косули традиционно покидают стадо за несколько недель до родов. В ближайшие дни, возможно как раз на майские праздники, самка произведёт на свет потомство — обычно это 1-2 детёныша, хотя в исключительных случаях может родиться и тройня.

Отметим, что при встрече с животным рекомендуется сохранять дистанцию, не шуметь и ни в коем случае не пытаться контактировать с ним.

Ранее Piter.TV сообщал, что Ленинградский зоопарк приглашает на Конные шоу в майские праздники.

Автор видео и скиншотов: Виктор Павлов