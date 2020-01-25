Ленинградский зоопарк приглашает на Конные шоу в майские праздники

На майских праздниках в Ленинградском зоопарке будет весело. Конная группа заведения с 1-го по 10-е мая будет проводить представления, посвященные приходу весны и празднику Великой Победы, – сообщают в пресс-службе Зоопарка.
Конные шоу Ленинградского зоопарка – это яркие костюмированные представления, которые продемонстрируют красоту взаимодействия человека с лошадьми и пони". Организаторы обещают погружение в "захватывающую красоту грации и силы". Посмотреть Конные шоу можно будет бесплатно, при покупке билета на общую экспозицию Зоопарка в следующее время:
- 1 мая в 13:00
- 8 мая в 12:00
- 9 мая в 13:00
- 10 мая в 13:00
Ранее стало известно, как поживают бинтуронги Карла и Тоши из Ленинградского зоопарка. В пресс-службе рассказывают, что пара любит проводить время вместе: в основном они отдыхают, но нередко и исследуют декорации в виде стволов деревьев и веток. Характеры у кошачьих медведей совершенно разные. Тоши непоседливый и любопытный, а Карла спокойная и осторожная.
Фото: Ленинградский зоопарк
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