Ленинградский зоопарк приглашает на Конные шоу в майские праздники

Посмотреть на них можно бесплатно, приобретя входной билет.

На майских праздниках в Ленинградском зоопарке будет весело. Конная группа заведения с 1-го по 10-е мая будет проводить представления, посвященные приходу весны и празднику Великой Победы, – сообщают в пресс-службе Зоопарка.

Конные шоу Ленинградского зоопарка – это яркие костюмированные представления, которые продемонстрируют красоту взаимодействия человека с лошадьми и пони". Организаторы обещают погружение в "захватывающую красоту грации и силы". Посмотреть Конные шоу можно будет бесплатно, при покупке билета на общую экспозицию Зоопарка в следующее время:

1 мая в 13:00

8 мая в 12:00

9 мая в 13:00

10 мая в 13:00

Ранее стало известно, как поживают бинтуронги Карла и Тоши из Ленинградского зоопарка. В пресс-службе рассказывают, что пара любит проводить время вместе: в основном они отдыхают, но нередко и исследуют декорации в виде стволов деревьев и веток. Характеры у кошачьих медведей совершенно разные. Тоши непоседливый и любопытный, а Карла спокойная и осторожная.

Фото: Ленинградский зоопарк