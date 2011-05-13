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В Ленинградском зоопарке рассказали, как поживают бинтуронги Карла и Тоши
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В Ленинградском зоопарке рассказали, как поживают бинтуронги Карла и Тоши

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Пара любит проводить время вместе: в основном они отдыхают, но нередко и исследуют декорации в виде стволов деревьев и веток.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка рассказали 28 апреля, как поживают бинтуронги Карла и Тоши. Пара любит проводить время вместе: в основном они отдыхают, но нередко и исследуют декорации в виде стволов деревьев и веток.

По словам сотрудников учреждения, характеры у кошачьих медведей совершенно разные. Тоши непоседливый и любопытный, а Карла спокойная и осторожная. 

Совсем недавно самка начала откликаться на игры самца, и временами их можно увидеть вместе скачущими по вольеру. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Ранее зоопарк отметил Международный день манула. В постоянной экспозиции сейчас проживают три редких кота – папа Свэн, мама Намика и их сын Шу. 

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: бинтуронги, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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