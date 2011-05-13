В Ленинградском зоопарке рассказали, как поживают бинтуронги Карла и Тоши

Пара любит проводить время вместе: в основном они отдыхают, но нередко и исследуют декорации в виде стволов деревьев и веток.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка рассказали 28 апреля, как поживают бинтуронги Карла и Тоши. Пара любит проводить время вместе: в основном они отдыхают, но нередко и исследуют декорации в виде стволов деревьев и веток.

По словам сотрудников учреждения, характеры у кошачьих медведей совершенно разные. Тоши непоседливый и любопытный, а Карла спокойная и осторожная.

Совсем недавно самка начала откликаться на игры самца, и временами их можно увидеть вместе скачущими по вольеру. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее зоопарк отметил Международный день манула. В постоянной экспозиции сейчас проживают три редких кота – папа Свэн, мама Намика и их сын Шу.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка