Ленинградский зоопарк отмечает Международный день манула

В заведении проживают три кота – Свэн, Намика и их сын Шу.

Ленинградский зоопарк 23-го апреля отмечает Международный день манула. В постоянной экспозиции заведения в данный момент проживают три редких кота – папа Свэн, мама Намика и их сын Шу. В пресс-службе Зоопарка поделились видео с их повседневными занятиями.

Чтобы сохранить вид, необходимо выявить оптимальные методы содержания и размножения этих животных. В связи с этим была создана межзоопарковская программа по сохранению и разведению манулов, в которой принимают участие зоопарки Евро-Азиатской Ассоциации Зоопарков и Аквариумов и Союза Российских зоопарков и аквариумов, в том числе наш Ленинградский зоопарк. Ленинградский зоопарк

На данный момент манулы обитают только в пяти зоопарках по всей России: в Московском, Новосибирском зоопарках, в "Лесной сказке" Барнаула, зоопарке Удмуртии и Ленинградском.

Семейство манулов из Петербурга стало одним из самых популярных в Зоопарке. Заведению регулярно поступают просьбы показать Свэна, Намику и Шу в социальных сетях.

Ранее мы рассказывали, что в воскресенье, 27 апреля, все желающие приглашаются на тематическое мероприятие в Ленинградском зоопарке, посвященное миру земноводных.

Видео: Ленинградский зоопарк