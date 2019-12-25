День амфибий пройдет в Ленинградском зоопарке 27 апреля

Посетители узнают о происхождении названия этих существ, познакомятся с редкими видами и теми, которые обитают в местных лесах и болотах.

В воскресенье, 27 апреля, все желающие приглашаются на тематическое мероприятие в Ленинградском зоопарке, посвященное миру земноводных. Согласно информации пресс-службы зоопарка, посетители узнают о происхождении названия этих существ, познакомятся с редкими видами и теми, которые обитают в местных лесах и болотах.

В программе: интерактивная зона, викторина с использованием мультимедиа, творческая мастерская и экскурсия, в ходе которой можно будет задать вопросы специалисту зоопарка об этих удивительных амфибиях.

Расписание:

– Экскурсии "Жабы, лягушки и другие" пройдут в 11:00, 13:00 и 14:00 (начало у вольера нильского крокодила Тотоши на 2 этаже "Экзотариума").

– Интерактивная площадка "Знакомьтесь, амфибии" будет работать с 14:00 до 16:00 (1 и 2 этажи "Экзотариума").

– Творческий мастер-класс "Веселые квакушки" ждет участников с 14:00 до 16:00 (1 этаж "Экзотариума").

– Мультимедийная викторина "Покорители двух стихий" будет проходить с 14:00 до 16:00 (1 этаж "Экзотариума").

Показательные кормления:

– В 11:30 – колорадские жабы (2 этаж "Экзотариума").

– В 13:30 – окинавские тритоны (2 этаж "Экзотариума").

– В 15:30 – древолазы (2 этаж "Экзотариума").

Для участия в мероприятиях необходимо приобрести входной билет в зоопарк, участие в самой программе бесплатное.

Ранее мы сообщили о том, что альпака Сайка из Ленинградской зоопарка переезжает к тете Шарлотке.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка