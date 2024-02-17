Альпака Сайка из Ленинградской зоопарка переезжает к тете Шарлотке

Недавно постоялице Зоопарка исполнилось 7 месяцев.

Альпака Сайка переезжает. Ей исполнилось 7 месяцев от рождения, а значит, пора паковать чемоданы и отправляться под опеку ее тетки по кличке Шарлотка. Об этом сообщают в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

Переезд начался с трогательного прощания с родителями, особенно с мамой Гренкой. Далее последовал тернистый путь, полный соблазна: цветочные клумбы, сочная трава, любопытство гостей и простое желание прогуляться. Но Сайка справилась со всеми "препятствиями" и добралась до Шарлотки. Ленинградский зоопарк

С тех пор прошла почти неделя. Шарлотка старается привыкнуть к родственнице и ее назойливому поведению. Впрочем, несмотря на это, альпаки нередко играют вместе и резвятся. Киперы отмечают, что Сайка и Шарлотка всегда держатся вместе, и приглашают посмотреть на чудесных альпак.

Ранее мы рассказывали, что в Ленинградском зоопарке состоялось грандиозное празднование дней рождения двух японских макак – 15-летнего Киото и годовалого Сабуро.

Видео: Ленинградский зоопарк