Киото и Сабуро из Ленинградского зоопарка отмечают день рождения

В честь праздника японским макакам "накрыли стол" с угощениями.

Японские макаки Ленинградского зоопарка Киото и Сабуро отмечают день рождения. Старшему – Киото – исполнилось 15 лет, а младший – Сабуро – встретил годовщину со дня рождения впервые. Видеозаписью с неординарной праздничной трапезой поделились киперы Зоопарка.

Мама Мия, отец Киото, сыновья Кайко, Акира и Сабуро сразу принялись за "мороженое". Было и йогуртовое, и ягодное, и фруктово-яблочное, и даже с шишками. Старший именинник смог отхватить себе аж две порции и чередовал их между собой. Ленинградский зоопарк

Сабуро, как пишут в пресс-службе, сначала растерялся от изобилия вкусностей, но быстро включился во всеобщее пиршество. Он брал по кусочку каждого угощения и даже отнимал у сородичей.

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Видео: Ленинградский зоопарк