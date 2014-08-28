Фонд друзей балтийской нерпы принял рекордное число пациентов

33 пациентом теперь занимаются специалисты.

В Репино доставили 33-го по счёту детёныша ладожской кольчатой нерпы за текущий сезон — это абсолютный рекорд за всю историю работы центра спасения ластоногих.

Маленькую нерпу весом всего 6,5 кг (при норме 10-12 кг) обнаружили в Неве у деревни Чёрная Речка. Несмотря на плотное телосложение, животное оказалось сильно истощено, сообщают в Фонде друзей балтийской нерпы.

Сейчас все 33 ластоногих пациента проходят реабилитацию в центре. Сотрудники фонда работают круглосуточно, чтобы подготовить животных к возвращению в дикую природу. Если вы заметили нерпу или тюленя, звоните на горячую линию Фонда: +7 (812) 699-23-99.

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Видео: ВКонтакте / Правительство Санкт-Петербурга