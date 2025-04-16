Ленинградский зоопарк показал, как андский кондор Ева прихорашивается на солнышке

Красавица с усердием прочесывала и приглаживала свои перышки.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка показали, как андский кондор Ева прихорашивается под лучами весеннего солнца. Красавица с усердием прочесывала и приглаживала свои перышки, сообщили в учреждении 16 апреля.

Уход за оперением – важная часть птичьей рутины. Это залог здоровья, сохранения тепла и полной готовности к полету! Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее мы рассказывали о том, что в зоопарке семейство китайских мунтжаков выбралось на весенний пикник. Олени понежились на солнышке и полакомились молодыми побегами пшеницы. Кроме того, в их рацион входят веники, зимняя ива, фрукты и овощи, овес, отруби, специальный комбикорм, говядина, вареная курица, яйца и грибы.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка