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Ленинградский зоопарк показал, как андский кондор Ева прихорашивается на солнышке

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Красавица с усердием прочесывала и приглаживала свои перышки.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка показали, как андский кондор Ева прихорашивается под лучами весеннего солнца. Красавица с усердием прочесывала и приглаживала свои перышки, сообщили в учреждении 16 апреля. 

Уход за оперением – важная часть птичьей рутины. Это залог здоровья, сохранения тепла и полной готовности к полету!

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее мы рассказывали о том, что в зоопарке семейство китайских мунтжаков выбралось на весенний пикник. Олени понежились на солнышке и полакомились молодыми побегами пшеницы. Кроме того, в их рацион входят веники, зимняя ива, фрукты и овощи, овес, отруби, специальный комбикорм, говядина, вареная курица, яйца и грибы. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Теги: кондор, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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