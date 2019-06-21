Семейство китайских мунтжаков из Ленинградского зоопарка выбралось на весенний пикник

Олени понежились на солнышке и полакомились молодыми побегами пшеницы.

В Ленинградском зоопарке семейство китайских мунтжаков отправилось на весенний пикник. Олени понежились на солнышке и полакомились молодыми побегами пшеницы, сообщили в учреждении 15 апреля.

К основным кормам киперы ежедневно добавляют свежую траву, которую выращивают сотрудники Садово-паркового хозяйства. В рационе китайских мунтжаков веники, зимняя ива, фрукты и овощи, овес, отруби, специальный комбикорм, говядина, вареная курица, яйца и грибы. А еще их балуют ягелем, красной и черноплодной рябиной.

Приходите в Ленинградский зоопарк посмотреть, как трапезничают эти удивительные животные! Показательные кормления китайских мунтжаков проходят каждые пятницу и воскресенье в 13:45 в вольере напротив "Тропы следопыта" (в случае плохой погоды отменяется). Пресс-служба Ленинградского зоопарка

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Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка