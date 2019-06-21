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Семейство китайских мунтжаков из Ленинградского зоопарка выбралось на весенний пикник

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Олени понежились на солнышке и полакомились молодыми побегами пшеницы.

В Ленинградском зоопарке семейство китайских мунтжаков отправилось на весенний пикник. Олени понежились на солнышке и полакомились молодыми побегами пшеницы, сообщили в учреждении 15 апреля. 

К основным кормам киперы ежедневно добавляют свежую траву, которую выращивают сотрудники Садово-паркового хозяйства. В рационе китайских мунтжаков веники, зимняя ива, фрукты и овощи, овес, отруби, специальный комбикорм, говядина, вареная курица, яйца и грибы. А еще их балуют ягелем, красной и черноплодной рябиной. 

Приходите в Ленинградский зоопарк посмотреть, как трапезничают эти удивительные животные! Показательные кормления китайских мунтжаков проходят каждые пятницу и воскресенье в 13:45 в вольере напротив "Тропы следопыта" (в случае плохой погоды отменяется). 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

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Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, тепло
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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