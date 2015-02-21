Гриф в Ленинградском зоопарке "впал в депрессию" из-за снежной погоды

С птицей всё хорошо, заверили в учреждении.

Гриф из Ленинградского зоопарка расстроился из-за неожиданного снегопада. Видео поделились сотрудники в Telegram-канале учреждения.

"Когда уже убрал пуховик и достал лёгкие курточки, но снова выпал снег..." прокомментировали ситуацию в зоопарке

Сотрудники зоопарка успокаивают: несмотря на меланхоличный вид, птица чувствует себя хорошо и получает полноценный уход.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Млечный Путь" осветит "Лахта Центр" в честь Дня космонавтики.

Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк